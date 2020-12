Plus de 7 millions de Français comptent revendre en ligne leurs cadeaux de Noël, et vous ?

18% des Français se disent donc prêts à revendre leurs cadeaux de Noël. Nous notons que cette proportion est de plus en plus élevée chaque année : ils étaient 12% en 2018, 17% en 2019. Et si nous parlions de tendance un peu plus haut, le mot est plutôt faible. Sans aller jusqu'à parler de « mode » ou de « réflexe », il suffit de comparer la France avec certains de ses proches voisins européens pour se rendre compte de la démocratisation de la pratique. 7% seulement des Espagnols et des Italiens indiquent vouloir revendre des cadeaux.