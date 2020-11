Aux USA, les concurrents d'Amazon ont trouvé une parade face au géant : les cadeaux !

Comment lutter contre Amazon, géant du e-commerce américain, sur son propre marché, les États-Unis ? En essayant d'être plus rapide, plus efficace et plus attentionné envers ses clients. C'est le pari qu'ont décidé de relever, outre-Atlantique, le mastodonte de la grande distribution, Walmart, et le « Fnac-Darty » local, Best Buy. Cela tombe bien, car Noël approche. Et qui dit Noël, dit cadeaux.