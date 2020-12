Grâce à Bouygues Telecom, demandez au Père Noël de vous délivrer un message personnalisé

On vous donne quand même deux petites pistes pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Sachez que le Père Noël n'a pas passé le cap des émojis. Il ne saura pas les lire, alors du texte, rien que du texte dans votre message, et ce sera parfait. Et privilégiez de courts textes, pouvant être lu assez lentement sur 30 à 35 secondes. Le Père Noël reçoit beaucoup de messages, il n'a hélas pas le temps pour de grands discours. Ah oui, les insultes, vous comprendrez aussi que le généreux bonhomme n'est pas fan non plus. On vous voit venir ;)