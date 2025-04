Même s'il n'a pas sorti le mégaphone pour annoncer, Leboncoin ne cache pas son intention en tapant au portefeuille des vendeurs : la plateforme veut éviter que des particuliers très actifs échappent à la tarification appliquée aux professionnels. À partir de la troisième annonce de véhicule, le particulier paie donc le même prix qu’un garagiste ou concessionnaire. L’objectif affiché consiste à traiter de la même façon ceux qui font de l’achat-revente régulier et les professionnels, sans distinction de statut. Pour les vendeurs occasionnels, rien ne change, mais pour ceux qui changent souvent de voiture ou qui aident leur famille à vendre, c'est une autre limonade.

Selon Le Journal de l'Automobile, les concessionnaires et les revendeurs indépendants demandaient depuis longtemps une politique plus stricte, pour limiter la concurrence de particuliers très actifs. Leboncoin a donc choisi d’aligner les règles : même tarif pour tous dès la troisième annonce. Les frais collectés servent à financer les services du site et ses évolutions techniques, selon les informations disponibles sur la plateforme.

Certains utilisateurs, qui publient plusieurs annonces dans l’année, voient leur budget augmenter nettement. Pour eux, la question du choix de la plateforme se pose. Facebook Marketplace, La Centrale ou ParuVendu continuent d’attirer les vendeurs avec la gratuité, même si leur audience diffère. En 2024, Leboncoin recensait plusieurs millions d’annonces automobiles actives : cette nouvelle règle pourrait modifier la répartition des annonces entre les différents sites.