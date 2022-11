L'indice de réparabilité arrive sur de nouveaux produits !

Aujourd'hui, on apprend que ce précieux indicateur va être apposé sur de nouvelles familles de produits, à savoir les lave-vaisselle, les lave-linge top, les aspirateurs et enfin les nettoyeurs à haute pression.

Un indice de réparabilité qui impose à chaque fabricant de calculer ce dernier de la manière la plus juste possible, et qui impose à certains de revoir la structure même de leurs produits, afin d'améliorer l'indice en question. Selon Véronique Denise, Présidente du Gifam et relayée par l'UFC Que Choisir : « L’indice moyen est de 7,2/10 pour les produits des adhérents au Gifam. Un score meilleur en moyenne sur les produits électroménagers que sur les produits électroniques (TV, smartphones…) ».