MacBook Pro 2021 : les batteries faciles à changer, le reste du démontage... est un calvaire

C'est le grand point positif sur le démontage des nouveaux MacBook Pro 2021 équipés des puces M1 Pro et M1 Max : les batteries sont faciles à retirer et à changer. Pour faire simple, il faut savoir que celles-ci sont équipées de languettes sur les blocs de batterie, comme sur iPhone , permettant à tout le monde de les ôter sans difficulté et donc de les remplacer. Cela permet, vous l'aurez compris, d'éviter de payer des centaines d'euros dans la main d'œuvre de remplacement. Si votre MacBook Pro 2021 commence à faiblir niveau autonomie dans quelques années, vous pourrez éventuellement vous en occuper vous-même.