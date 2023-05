AMD confirme travailler à une architecture hybride pour ses processeurs Ryzen

De tels travaux sont en cours chez tous les concepteurs de puces et AMD ne fait pas exception. Mark Papermaster explique qu'il s'agit de « mettre en pratique ce que nous prêchons. Nous appliquons donc l'IA aujourd'hui à la conception de puces ». Il précise que « l'IA fait un travail incroyable en ayant un appétit infini pour itérer, itérer et itérer jusqu'à disposer d'une solution vraiment optimale » avant, toutefois, d'ajouter :

« Mais il ne s'agit pas seulement d'itérer, ça, nous le faisions déjà. C'est itérer et apprendre. L'IA examine quels modèles ont permis d'aboutir à la conception optimale et, ce faisant, elle accélère le taux d'optimisation de la disposition des éléments dans la conception de la puce. Cela permet d'obtenir un niveau de performances plus élevé tout en réduisant la consommation énergétique, tout comme nous le faisons via l'optimisation du partitionnement et du placement des chiplets ».

Pour Mark Papermaster, il n'est toutefois pas question de remplacer les ingénieurs pour la conception des puces. L'IA est davantage perçue comme un outil ayant « une formidable capacité à accélérer la conception ». Il estime que ce n'est pas « différent du processus créatif au sens large » :

« L'IA générative remplacera-t-elle l'art ? Va-t-elle remplacer les romans ? Non. Mais peut-elle aider le processus créatif ? Peut-elle accélérer la création de certains éléments de base par un élève et lui permettre ensuite d'ajouter sa propre réflexion ? L'IA est-elle capable de s'ajouter au processus de création des artistes et des romanciers ? Oui. Et accélérera-t-elle la conception de puces futures ? Absolument ».