AMD Medusa : les Ryzen à base de Zen 6 feraient l'impasse sur l'iGPU RDNA 4

Alors que l'on parle de plus en plus des prochains Ryzen en architecture Zen 5, AMD voit évidemment bien plus loin que cela. Les plans pour la génération suivante sont déjà en marche.

Des plans encore relativement flous pour nous, pauvres consommateurs, dans la mesure où AMD n'a présenté aucune feuille de route. Les premières indiscrétions donnent toutefois quelques éléments intéressants.