Microsoft Project xCloud : le premier test public aura lieu à la GamesCom

Le mode Horde de Gears 5 jouable en exclusivité

Via : Neowin

Si influenceurs et journalistes ont eu l'occasion de tâter la marchandise à l'occasion de l'E3 début juin, ce sera la première fois que le service dese prêtera à l'exercice du grand public.On sait déjà que, lorsqu'il sera disponible,permettra de profiter dedepuis un smartphone ou une tablette. Mais pour marquer le coup et les esprits, Microsoft se limitera à une petite dizaine de titres jouables lors de l'événement européen.Parmi les heureux élus, on trouvera bien entendu l'indécrottable, mais aussi le très attendu, dont le mode Horde sera jouable pour la toute première fois avant la sortie du jeu le 5 septembre prochain Pour rappel, Microsoft n'a pas encore dévoilé tous ses plans en matière de cloud gaming. L'entreprise prévoit toutefois de lancer des tests publics pour xCloud à l'automne , mais on ignore si la France fera partie des pays sélectionnés. Google, en revanche, lancera Stadia courant novembre au tarif de 9,99 € par mois.