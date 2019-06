Gears 5 annonce sa date de sortie et le spin-off mobile se dévoile avec du gameplay

Beaucoup de Gears pour la fin de l'année

Pour bien débuter la présentation, les développeurs ont montré une vidéo de l'héroïne de cet épisode : Kait Diaz. Cette dernière semble assez torturée par ses pensées et plusieurs protagonistes de la saga font aussi une petite apparition dans le trailer en haut de cet article. Par la même occasion,a confirmé que la date de sortie est programmée pour leNous savons aussi le test des serveurs multijoueur débutera en juillet et une démo du mode "Horde" arrivera en août pour la Gamescom. Notons aussi la présence d'un pack exclusif pour les joueurs qui précommanderont le jeu. Ces derniers pourront ainsi incarner le fameux Terminator pour célébrer la sortie du prochain film.Enfin, nous avons également revu l'opus mobile nommé. À travers un peu de gameplay et des cinématiques, nous avons pu nous apercevoir que l'humour sera bien plus prononcé que dans les épisodes sur console. Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes sur iOS et Android.