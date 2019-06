Les autres annonces de la conférence Microsoft à l'E3 2019

Un line-up solide mais sans annonce explosive

En effet, plusieurs jeux ont refait surface à l'occasion de la conférence. Après sa présentation à l'EA Play,est revenu sur le devant de la scène avec un trailer inédit. L'occasion de découvrir des séquences inédites et d'en apprendre un peu plus sur le scénario. Borderlands 3 s'est aussi illustré avec une bande annonce bien nerveuse mais qui n'a rien dévoilé de bien nouveau. Annoncé à l'E3 2018, Dying Light 2 a lui aussi eu droit à sa petite vidéo ainsi qu'à une fenêtre de sortie fixée au printemps 2020.Pour ce qui est des annonces un peu plus marquantes, nous avons appris que le free-to-play Phantasy Star Online 2 sortira au printemps prochain en Occident. La compilation LEGO Star Wars: The Skywalker Saga qui rassemble les neuf films s'est aussi montrée avant sa sortie en 2020.s'est illustré encore une fois avec un Tales of Arise programmé pour l'année prochaine et le jeu de combatdébarquera début 2020. Aussi, la firme américaine a signé un partenariat avecpour la sortie de Crossfire X sur Xbox One dès l'année prochaine.Nous avons aussi pu découvrir Blair Witch qui sortira le 20 août eta beaucoup appuyé sur les jeux indépendants que vous pouvez découvrir dans la compilation ci-dessous. Enfin, le cloud gaming viaavec deux manières de streamer. Plus de détails seront communiqués prochainement.