Microsoft envisagerait toujours de sortir une console pour son service xCloud

Un boiter pour rassurer les joueurs souhaitant accéder à xCloud



Microsoft veut multiplier les expériences de jeu



pourrait ne pas être la seule prochaine console Xbox à sortir dans les prochains mois. Selon les informations de TechRadar , Microsoft réfléchirait à sortir un appareil permettant d'accéder à, son prochain service de jeu exclusivement enLe produit ne serait pas uneà proprement parler mais plutôt. Il disposerait d'une puissance de calcul très limitée, celle-ci étant déportée sur les serveurs de Microsoft, pour afficher la vidéo et assurer la liaison entre la manette du joueur et le jeu.Cette machine viendrait en complément de, le nom de code de la future Xbox annoncée comme 4 fois plus puissante que l'actuelle Xbox One X.Avec ce boîtier, Microsoft espère également rassurer les joueurs plus occasionnels, qui ont encore peur de passer au jeu en streaming et ne sachant pas comment accéder au catalogue de jeux proposé. Pour les convaincre,seulement, l'éditeur espérant se rattraper sur le prix de l'abonnement à son service sur la durée.On prête depuis plusieurs mois à Microsoft l'intention de diversifier ses offres de jeu, à travers des machines plus abordables. L'éditeur a sorti l'année dernière une version de sa Xbox One S sans lecteur de disque optique qui se destine à un public ne jurant que par l'achat de titres sur son magasin en ligne.Certains bruits de couloir ont également évoqué l'existence d'un, qui aurait pu être la version moins performante et moins chère de la future Xbox, mais Microsoft aurait abandonné ce projet pour se focaliser sur la sortie deà la fin de l'année 2020.Microsoft n'aurait pas encore pris sa décision concernant son boîtier xCloud et pourrait prendre le temps de la réflexion avant de lancer son produit dans les magasins.