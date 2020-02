Samsung et Hoyst collaborent pour proposer le premier écran LED de cinéma en Australie

© Samsung

Le principe de la projection au cinéma n'a pas fondamentalement changé depuis près de 125 ans et l'apparition du cinématographe des frères Lumière. Si les copies en celluloïd ont bien sûr été largement remplacées par des fichiers numériques, les projecteurs rencontrent toutefois certaines limitations notamment du côté de la luminosité.Les lampes d'un projecteur sont des composants périssables et il arrive bien trop souvent que les exploitants, pour des questions de coût, ne les remplacent que très tardivement, ce qui dégrade l'expérience vécue par les spectateurs.Avec l'écran Onyx, Samsung veut révolutionner l'expérience cinéma. Au lieu d'une toile traditionnelle, une dalle 4K de 14 mètres est installée dans les salles. Elle permet d'offrir une meilleure luminosité (environ 500 nits, soit 10 fois supérieure à une projection classique selon Samsung), un contraste plus important et le support du standard colorimétrique HDR pour une durée de vie dépassant les 100 000 heures.Pour ce projet, Samsung s'est associée avec la chaîne de cinémas australienne Hoyts afin d'équiper plusieurs salles dans le pays, à Sydney et Melbourne dans un premier temps, avant un déploiement plus global.Plusieurs salles dans le monde disposent déjà d'un écran Onyx. En France, les spectateurs parisiens peuvent d'ores et déjà en profiter au Pathé Beaugrenelle, tandis que les lyonnais pourront apprécier la qualité de ce nouvel écran au Pathé Bellecour.