Samsung dévoile les prix et les specs de ses téléviseurs 2020

Deux téléviseurs 8K pour démocratiser les grandes diagonales

Des téléviseurs QLED 4K pour combler toutes les attentes

Lors du Samsung European Forum, qui s'est tenu en fin de semaine dernière, le constructeur coréen nous a présenté les huit téléviseurs qui composent son line-up de 2020. Les stars incontestées de l'événement étaient évidemment les deux téléviseurs 8K.Le CES 2020 a été l'occasion pour nous d'apercevoir le Samsung Q950TS , dont la plus grande particularité réside dans ses bords, ou plutôt leur absence, la dalle recouvrant plus de 99 % de la façade avant.Outre cette caractéristique, Samsung s'est illustré à travers une autre prouesse en proposant un téléviseur de seulement 15 mm d'épaisseur, une finesse particulièrement remarquable lorsqu'il est accroché au mur. Ce résultat a été rendu possible, en partie, par l'utilisation du boîtier One Connect, qui déporte l'intégralité de la connectique dans un élément externe qu'il est possible de dissimuler dans un meuble TV.Ce téléviseur QLED embarque bien évidemment un rétroéclairage direct, avec 520 zones, qui promet une luminosité maximale de 4 000 cd/m² (4 000 nits). Si nous ne pouvons rien affirmer quant à la qualité de cet écran avant de le passer sous nos sondes, la multiplicité des zones d'éclairage améliore indéniablement les contrastes et diminue visiblement l'effet de «».Le téléviseur est soutenu par un pied central qui devrait permettre de faire tenir sa grande diagonale sur un meuble TV de taille modeste. En surélevant le téléviseur, ce pied permet également de glisser une barre de son en dessous.Dernier point et pas des moindres, le Q50TS sera disponible début mars en trois versions : 65 pouces (6 000 €), 75 pouces (8 000 €) et 85 pouces (12 000 €).Si la facture vous semble salée, Samsung a pensé à vous en proposant un second téléviseur QLED 8K plus accessible, le Q800T. Avec ce dernier, la définition de 7 680 x 4 320 pixels propre au 8K ne change pas, à l'instar du Quantum Processor 8K qui permet d'vos sources SD, Full HD ou UHD.Ce téléviseur abandonne cependant le designet se fait un peu plus épais que le Q950TS, ce qui s'explique par la non-utilisation du boîtier One Connect : ici, l'intégralité de la connectique se situe au dos du téléviseur. En outre, le Q800T sera équipé d'un rétroéclairage direct avec 240 zones, promettant un pic lumineux de 2 000 nits.Tout comme le Q950TS, le Q800T embarque la technologie «». Cette technologie consiste à analyser le bruit ambiant, pour adapter le son de votre programme vidéo. Imaginez-vous par exemple en train de préparer le dîner, en utilisant un blender ou un fouet électrique ; vous n'avez alors plus besoin d'augmenter le son de votre téléviseur, c'est Samsung, avec l'«», qui va se charger d'élever exclusivement le volume des dialogues.La gamme Q800T sera disponible début mars en quatre versions : 55 pouces (3 000 €), 65 pouces (3 999 €), 75 pouces (5 500 €) et 85 pouces (7 000 €). L'existence d'une diagonale de 55 pouces dans une gamme 8K peut surprendre, mais nous attendrons de tester ce produit pour juger sa pertinence.À noter que ces deux gammes embarqueront, au choix, Google Assistant, Alexa ou Bixby, et seront compatibles avec le codec AV1 Enfin, on apprend que Samsung offrirait un Galaxy S20+ pour l'achat de l'un des deux téléviseurs lors de la période de lancement.Comme en 2019, Samsung propose quatre téléviseurs pour sa gamme QLED 4K. Le Q60T, d'abord, embarque une dalle VA 10 bits avec un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Une barre de rétroéclairage est située à la base du téléviseur. À l'instar des autres téléviseurs de la gamme QLED, ce Q60T est compatible avec le système multicast qui permet au spectateur de regarder son programme, tout en incrustant dans l'image l'écran de son smartphone, selon 23 dispositions proposées par Tizen. Ce téléviseur sera disponible en six versions : 43 pouces (800 €), 50 pouces (900 €), 55 pouces (1 000 €), 65 pouces (1 400 €), 75 pouces, 85 pouces (3 500 €).Le Q70T, lui, reprend la quasi-intégralité des caractéristiques du Q60T en améliorant certains points, le premier étant le taux de rafraîchissement de sa dalle, porté à 100 Hz. Pour nos amis gamers, le téléviseur est compatible avec la norme HDMI 2.1 et en capacité d'afficher des images 4K en 120 fps. Le Q70T embarque une unique barre de LED située à sa base.Celle-ci est composée de deux types de LED, produisant respectivement une lumière chaude et froide. Enfin ce téléviseur est également compatible avec la technologie(AVA). Le Q70T sera lui aussi disponible en six variantes : 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces (1 199 €), 65 pouces (1 699 €), 75 pouces et 85 pouces.Le Q80T, ensuite, reprend dans l'ensemble les caractéristiques du modèle susmentionné, à l'exception du fait qu'il est équipé d'une dalle à rétro-éclairage direct LED. Il sera disponible en quatre versions : 55 pouces, 65 pouces (2 000 €), 75 pouces (3 500 €) et 82 pouces (5 000 €)Enfin le téléviseur le plus haut de gamme, le Q95T, sera équipé du boîtier One Connect ainsi que d'un filtre anti-reflet et d'angles de vues élargies. L'affichage sera assuré par un système de rétro-éclairage full LED de 120 zones, permettant (en théorie) d'atteindre un pic de luminosité de 2 000 nits. Il sera disponible en quatre versions : 55 pouces (2 000 €), 65 pouces (3 000 €), 75 pouces (4 500 €), 85 pouces (6 000 €).L'intégralité des téléviseurs de la gamme sera disponible dès le mois de mars.Sachez enfin que l'entrée de gamme de Samsung sera composée des modèles TU7100 et TU8000. Cette gamme n'embarquera pas de filtre quantique, permettant à Samsung de proposer des téléviseurs de 50 pouces aux alentours de 500 €.