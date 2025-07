Depuis la mise à jour, plusieurs utilisateurs européens rapportent des effets indésirables, comme on peut le lire dans le subreddit en source. Certains tentent de contourner le problème via des réglages manuels, mais d’autres estiment qu’il s’agit d’un bug de firmware et non d’un retrait volontaire. À ce jour, Samsung n’a pas communiqué officiellement sur la suppression de cette option ni sur un éventuel correctif.