Samsung entend ainsi révolutionner la manière dont nous interagissons avec nos téléviseurs. Après avoir été le centre névralgique des objets connectés, le constructeur coréen veut désormais faire de ses téléviseurs des compagnons intelligents, à l’instar des enceintes Amazon Alexa, Google Home ou Apple HomePod.

Parmi les fonctionnalités dévoilées, « Click to search » permet d’obtenir des informations sur les éléments ou les acteurs présents à l’écran. Autrement dit, fini de se creuser la tête pour se rappeler dans quel film l’acteur principal a déjà joué.

Les téléviseurs équipés de Samsung Vision AI bénéficient également de fonds d’écran générés par intelligence artificielle, qui transforment « l’écran en œuvre dynamique sur-mesure et permet de créer des visuels qui correspondent aux goûts de l’utilisateur ». Il est aussi question d’une traduction instantanée qui utilise l’IA pour fournir des sous-titres en temps réel.

Dans une vidéo promotionnelle, Samsung suggère qu’il sera possible de changer de chaîne par la voix. Enfin, le constructeur annonce des avancées notables en matière de qualité d’image et de traitement sonore, ainsi que l’intégration de l’assistant Copilot de Microsoft, promettant une expérience toujours plus immersive et fluide.