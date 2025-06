Le constructeur met également en avant plusieurs fonctionnalités exclusives, comme le mode T-Objet qui transforme l’écran en "toile numérique" pour afficher des œuvres d’art ou des vidéos, ou le mode T-Bar, une bande d’informations discrète affichant météo, actualités ou données connectées sans gêner la vue. Le tout repose sur une nouvelle interface baptisée T-Home, plus épurée.



Équipé du dernier processeur α11 AI, compatible NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, le téléviseur se montre très complet sur le plan technique, y compris pour les amateurs de jeu vidéo. Mais à près de 50 000 euros, l’innovation a un prix – et reste pour l’instant un objet de démonstration plus qu’un produit grand public.