CES 2019 - Panasonic annonce la première TV compatible HDR10+ et Dolby Vision

Un écran étalonné par un fameux coloriste hollywoodien



Le Panasonic GZ2000. © Panasonic

Source : Panasonic

Lene rate aucun superlatif dans la course à l'image parfaite. Proposé dans des versions 55 et 65 pouces, l'écran "4K Édition Professionnelle" du Nippon se propose de faire rentrer Hollywood dans votre salon.Si son châssis est d'une sobriété à faire peur, Panasonic espère bien vous mettre des couleurs plein les yeux avec son GZ2000. Calibré par, coloriste ayant travaillé notamment sur Wonder Woman ou Star Wars : Episode 7, Panasonic ambitionne de commercialiser son écran le plus fidèle à ce jour.Le Panasonic GZ2000 embarque le processeur, qui se révèle être le tout premier sur le marché à être compatible aussi bien avec la HDR10+ que la Dolby Vision ; deux technologies concurrentes.L'écran se paie également le luxequi, selon les dires de Panasonic, permettent de se passer purement et simplement d'un système Hi-Fi dédié. Grâce au processeur audio JENO de la maison, Panasonic promet des effets de spatialisation au service de l'immersion des spectateurs.Côté logiciel, l'écran du constructeur japonais embarquera l'interface My Home Screen en version 4.0. Pour l'heure, aucun prix ni fenêtre de sortie ne nous a été communiqué.