La définition 4K UHD est aujourd’hui la norme dans l’industrie des téléviseurs. Avec ses 8 millions de pixels, un téléviseur 4K vous offre une image nette et réaliste pour une immersion maximale au cœur de vos contenus. La définition HDR quant à elle, vous permet de profiter d’une image plus lumineuse et de meilleurs contrastes. Les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo ou encore CANAL+ ont également adopté ces standards et vous proposent de plus en plus de programmes en 4K et en HDR! Si vous souhaitez profiter de ces qualités d’image au quotidien, Carrefour propose actuellement deux offres sur des téléviseurs de la marque LG qui vous proposent une image 4K HDR pour un prix très abordable.