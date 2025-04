En quelques chiffres, pour aboutir à une telle qualité visuelle, chaque scène proposée dans « Zorah » nécessite plus de 500 millions de triangles, mais comporte aussi plus de 30 000 matériaux, plus de 2 000 points de lumière et de particules, et environ 1 500 textures différentes. De quoi expliquer les 109 Go d'espace de stockage requis pour cette démo technique XXL.

Cette cascade de moyens, les GPUs actuels ne pourraient pas la calculer en temps réel, et avec un niveau de fluidité acceptable, sans l'aide de l'IA. Un domaine très largement investi par les RTX 5000 et leur architecture Blackwell. Rappelons que sur 16 pixels générés lorsque leur DLSS 4 avec MFG (Multi Frame Generation) est activé, 15 d'entre eux sont en réalité rendus grâce à l'Intelligence Artificielle.