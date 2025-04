Heureusement pour nous… enfin, en l'occurrence, heureusement pour vous, les petits copains de chez Hardware & Co ont eu la lumineuse idée de se charger de tout le processus compliqué pour parvenir à faire quelque chose de l'archive.

Comme ils nous l'expliquent, NVIDIA a simplement rassemblé au sein d'une archive, les fichiers sources du projet de sa démo technologique, un projet Unreal Engine qu'il nous ensuite « cuisiner » pour qu'il soit possible d'en profiter. Heureusement donc, cette « cusine » a été réalisée par nos petits copains qui ont donc fait tout le sale boulot… dont ils décrivent d'ailleurs chaque étape pour les plus curieux d'entre vous !

Le plus important dans tout ça c'est qu'ils ont abouti à une nouvelle archive de 39,1 Go. Bien sûr, elle est plus rapide de télécharger, mais surtout elle est bien plus simple à utiliser grâce au menu qu'ils ont concocté et aux commandes qu'ils ont intégré à l'ensemble. Attention, ils expliquent aussi que « le changement de niveau est propice à de nombreux bugs et/ou crash ». Vous utiliserez donc la démo Zorah en connaissance de cause.

Reste que malgré ce bug – tout à fait compréhensible compte tenu du caractère expérimental de l'ensemble – Zorah vous permettra de voir le rendu neuronal en action et de le tester sur votre machine histoire de déterminer ce qu'elle a dans le ventre.