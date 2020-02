Flipboard lance un service de vidéo payant... réservé aux Galaxy S20

© Flipboard

Un service de curation vidéo

Une exclusivité temporaire, qui s'accompagne malgré tout d'un crédit de trois mois pour essayer le service. Après quoi, il faudra aux convaincus dépenser 3 $ par mois pour continuer d'en profiter.Flipboard TV prendra la forme d'un nouvel onglet intégré à l'application de base — sur les Galaxy S20 uniquement, donc. À l'intérieur, l'équipe éditoriale de Flipboard prendra soin d'agréger des vidéos susceptibles de vous plaire, et signées de plus de 100 médias de renom.Variety, US Weekly, Rolling Stone, Bloomberg, Wall Street Journal, MarketWatch, Recount ou encore des publications régionales américaines seront de la partie. Mais Flipboard assure qu'il fera de la place dans son catalogue à davantage de médias à l'avenir.Concernant la disponibilité du service, si rien n'est précisé clairement dans la déclaration de l'éditeur, on suppose qu'il ne sera lancé qu'aux États-Unis. À l'instar d' Apple News , son arrivée sur le Vieux Continent est conditionnée par l'adhésion des médias européens à la cause.Du reste, Flipboard TV sera disponible sur les Galaxy 20 à partir du 6 mars prochain. D'autres appareils seront par la suite ajoutés à la liste des heureux élus par Flipboard.