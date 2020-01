Aux US, Google Pay permet désormais de stocker sa carte d'étudiant

Les étudiants accéderont à tous les services de leur campus depuis leur smartphone



Source : XDA Developers

Google Pay prend de l'ampleur aux États-Unis. Le moteur de recherche souhaite faire évoluer son service de paiement sans contact par NFC et permettre à ses utilisateurs de se débarrasser de leurs cartes physiques.La dernière version de l'application pour Android intègre en effet le support des cartes d'étudiant américaines. Dans les prochaines semaines, 15 universités seront compatibles Google Pay et donneront aux étudiants la possibilité de s'identifier dans certains bâtiments ou d'accéder à leurs logements, d'emprunter un livre à la bibliothèque mais aussi de payer leurs repas ou de lancer leurs lessives dans les laveries collectives.Le déploiement de cette technologie et l'installation des lecteurs compatibles NFC sera progressif et d'autres campus devraient s'ajouter à cette liste au cours de l'année 2020.