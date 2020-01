Record : 1,4 milliard de dollars ont été dépensés sur l'App Store en une semaine

L'App Store se porte (très) bien

Une année « historique » pour les services Apple

Source : CNN

Pour la présidence d'Apple, 2019 aura ainsi été une année « historique ».Uniquement le jour du nouvel an, Apple dit avoir établi un record de ventes, à 386 millions de dollars en application, observant une augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires par rapport à la nouvelle année 2019.Le géant a également publié des chiffres par secteur. Si les applications gratuites restent YouTube, Instagram, Snapchat, Tiktok et Facebook Messenger, l'application payante la plus populaire est Facetune, une solution de retouche photo disponible sur iOS et Android. Elle est suivie de HotSchedules, une application de gestion d'équipes et de l'appli météo DarkSky.Alors queetsont les trois jeux mobiles les plus téléchargés, le versant payant est occupé par(qui est maintenant jouable directement sur navigateur ),etComme le souligne la rédaction de CNN, l'achat d'applications payantes (et parfois onéreuses) devient de plus en plus courant. En 2019, l'App Store a vendu pour 54,2 milliards de dollars d'applications. C'est une hausse globale de 16,3 % par rapport à 2018 que l'on retrouve sur le Google Play. Ce dernier a engendré 29,3 milliards de dollars en 2019, en augmentation de 18,1 % par rapport à l'année précédente.Le directeur d'études mobiles du cabinet spécialisé Sensor Tower, Randy Nelson, a déclaré : «».Apple précise également avoir atteint les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans un total de quatre pays (États-Unis, Canada, Australie et Royaume-Uni). Depuis le lancement de l'App Store en 2008, les développeurs d'applications y ont généré plus de 155 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un quart de ce chiffre viendrait de la seule année 2019. Il est vrai que le géant américain a fait beaucoup l'année dernière en faveur de son App Store : lancement d'un service d'abonnement à la presse en mai dernier, intégration de l'App Store sur des montres connectées , approbation du Steam Link après l'avoir longtemps refusé, etc.Eddy Cue, le Vice-président senior des services et logiciels internet chez Apple, estime que «».