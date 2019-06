WWDC 2019 : watchOS 6 amène l'App Store sur l'Apple Watch

Santé : protégez vos oreilles et surveillez votre cycle menstruel

Des nouvelles façades, mais toujours pas de façades tierces

Sans surprise,apporte donc l'App Store à l'Apple Watch. Cela faisait partie des premières fuites avant la WWDC , et c'était la prochaine étape logique après une Apple Watch à connexion cellulaire. Apple n'est d'ailleurs pas le premier à décentraliser complètement ses applications : Google en faisait déjà de même dans WearOS depuis quelques années.L'Apple Store surmet l'accent sur les suggestions d'applications et permet d'effectuer des recherches par la voix avec Siri ou via la fonctionnalité Griffonner déjà disponible dans Messages. En coulisses, c'est aussi un gros changement : les applications watchOS peuvent désormais être complètement indépendantes. Jusqu'ici, une application pour Apple Watch ne pouvait être proposée qu'en tant que compagnon d'une app iOS.Les développeurs bénéficient également de, notamment pour les fonctionnalités audio, offrant enfin aux services de streaming ou aux clients de podcasts de vraies possibilités comparables à celles d'Apple Music ou Podcasts.Comme les mises à jour précédentes, watchOS 6 met l'accent sur de. Après la détection des chutes ou l'électrocardiogramme de l' Apple Watch Series 4 , WatchOS 6 propose un nouveau module permettant degrâce au micro intégré et d'alerter l'utilisateur en cas de dépassement, le bon moment pour sortir ou insérer ses bouchons. Apple assure que les enregistrements ne sont pas conservés sur ses serveurs.L'autre nouveauté santé réside dans. L'application permet de saisir quotidiennement des informations et des symptômes, puis de visualiser les variations du cycle. Des notifications sur le début des règles ou sur la période d'ovulation peuvent être activées. Pour les personnes qui ne disposent pas d'une Apple Watch, l'app Santé dans iOS 13 propose les mêmes fonctionnalités.L'app Santé se voit d'ailleurs refondue côté téléphone avec une mise en avant plus claire de l'activité, tandis quepour les trois anneaux font leur apparition, pour celles et ceux qui souhaitent avoir un meilleur aperçu de leurs progrès.WatchOS 6 apporte enfin son lot de, avec davantage de variété et d'espace pour les complications. Un bon point qui ne cache malheureusement pas l'absence toujours flagrante de façades tierces. On imagine les raisons juridiques qui freinent Apple sur ce point, mais sur le Play Store, il n'y a pas que des copies de Rolex ou Omega.Quoiqu'il en soit, watchOS 6 sera disponible à l'automne sur les Apple Watch Series 1, 2, 3 et 4.