Apple pourrait intégrer un App Store à son Apple Watch (entre autres nouveautés)

Enfin un App Store accessible depuis l'Apple Watch



De nouvelles fonctionnalités dédiées au bien-être et à la santé



Source : Engadget

La2019 se tiendra du 3 au 7 juin 2019 et comme à son habitude, Apple prendra la parole durant une conférence inaugurale pour présenter les dernières versions de ses systèmes d'exploitation.Si iOS et macOS semblent bien partis pour offrir de nombreuses nouvelles fonctionnalités à leurs utilisateurs,ne sera pas en reste et Apple va profiter de cette sixième version pour continuer à proposer plus de services aux porteurs de l'Apple Watch.La principale et très attendue nouveauté apportée par watchOS 6 serait l'apparition de l'sur l'écran d'accueil de la tocante. Actuellement, il faut obligatoirement passer par l'iPhone pour installer dessur son Apple Watch. La mise à jour permettrait à la smartwatch de s'affranchir du téléphone et mieux encore, démarrerait automatiquement le téléchargement de l'application iPhone.Apple va également ajouter de nouvelles applications sur la montre connectée comme Dictaphone pour enregistrer des mémos vocaux, ou Livres, qui servira, petit écran oblige, à écouter ses livres audio. Calculette devrait être également de la partie.Laet le bien-être sont au coeur de l'expérience Apple Watch et le constructeur va continuer dans cette voie avec deux nouveaux logiciels. « Dose » permettra aux utilisateurs sous traitement médical de ne pas oublier de prendre leurs médicaments. « Cycles » permettra quant à elle de suivre ses cycles menstruels.Enfin Apple proposerait plusieurs nouveaux cadrans et dessupplémentaires, comme par exemple la possibilité de consulter l'autonomie restante d'une prothèse auditive ou de mesurer le bruit ambiant.La version finale de watchOS 6 devrait être disponible en septembre prochain, accompagnant la sortie des prochaines Apple Watch à la même période.