WWDC 2019 : Apple dévoile iOS 13 et iPadOS

iPadOS : l'iPad se rapproche (un peu) du Mac

iOS 13 passe en mode gothique

Du nouveau dans les apps système

La principale nouveauté de la mise à jour d'iOS n'est pas ce qu'elle apporte mais ce qu'elle retire, en quelque sorte. iOS 13 est désormais le système d'exploitation de l'iPhone et (visiblement) toujours de l'iPod Touch. L'iPad, en revanche, dispose de sa propre déclinaison, intitulée (wait for it) iPadOS !À vrai dire, si on note de nombreuses nouveautés fonctionnelles et ergonomiques, iPadOS semble à première vue plus proche d'une nouvelle appellation pour l'ensemble des améliorations spécifiques à l'iPad dans iOS 13. Cela dit, elles sont nombreuses !L'écran d'accueil permet désormais d'afficher les widgets et les applications, mais visiblement sans beaucoup plus de souplesse qu'auparavant. La principale nouveauté réside dans la possibilité de faire cohabiter deux fenêtres d'une même application côte à côte : deux notes ou deux documents Word. Les "pop-up" telles que la fenêtre de composition de Mail peuvent être déplacées et utilisées en mode Split View. Ça devrait rendre le multitâche plus agréable même s'il ne s'agit pas d'un changement radical.Plusieurs nouveautés rapprochent iPadOS des fonctionnalités d'un ordinateur portable, y compris la possibilité de connecter une clé USB. Oui, vous avez bien lu : iPadOS découvre le stockage externe. L'application Fichiers s'enrichit au passage d'un affichage en colonnes.iPadOS améliore sa prise en charge de gestes tactiles pour l'édition de texte, et d' API et outils pour la prise en charge de l'Apple Pencil, pour les apps système comme pour les applications tierces.Les nouveautés d'iOS 13 sur iPhone affinent le système pour smartphones d'Apple, avec notamment l'apparition d'un mode sombre. Apple avait commencé par le proposer sur macOS Mojave, et c'est au tour de l'iPhone d'en bénéficier.A la mode sur tous les systèmes (Android, Windows...), la présence d'un mode sombre permet d'utiliser iOS de manière plus confortable dans un environnement peu lumineux et de consommer idéalement moins de batterie sur des écrans OLED. Le mode s'applique à toutes les applications système : Notes, Plans, News ou encore Photos, et au clavier qui gagne au passage un mode "swipe".iOS 13 apporte également quelques nouveautés dans les applications du système, à commencer par l'app Photos et l'appareil photo. L'intelligence artificielle enrichit la navigation dans la photothèque et permet notamment de supprimer automatiquement les doublons. La nouvelle interface offre de nouvelles vues et une interface refondue pour naviguer par jour, mois ou années.Mail profite de fonctionnalités d'édition "de niveau desktop", et Safari gagne notamment la possibilité de changer la taille d'affichage du texte site par site et un gestionnaire de téléchargement sur iPadOS. L'application Rappels se voit intégralement refondue. L'application comprend le langage naturel, et gagne des sections intelligentes.Une nouvelle version de Plans bénéficie de nouvelles cartes plus détaillées, capturées par les voitures d'Apple. Il va falloir s'armer de patience pour pouvoir en profiter : elles n'ont pas quitté les États-Unis qui seront couverts fin 2019. Plans réinvente Street View avec une vue à 360 degrés des rues,Histoire de se démarquer de Google, l'accent est une fois de plus mis sur la protection de la vie privée. Les services de géolocalisation peuvent être activés pour un usage unique sur une application, et Apple lance un nouveau moyen de s'identifier sur un site sans partager d'informations, et en profitant de l'identification locale via FaceID. HomeKit propose de nouvelles API pour les caméras de sécurité avec détection des personnes en local, et une intégration avec les routeurs pour les protéger des attaques.Du côté de Messages, on note la possibilité d'associer facilement une photo ou un avatar à vos contacts, et de nombreux outils de personnalisation pour ses Memojis, car oui, agrémenter ses avatars d'AirPods, c'est important ! Les Memoji Stickers s'intègrent à iMessage, à la manière des Bitmojis.iOS 13 continue la tendance d'optimisation démarrée avec iOS 12. Apple promet des lancements d'application jusqu'à deux fois plus rapides et un gain de 30% pour le déverrouillage via FaceID.iOS 13 et iPadOS seront disponibles en version bêta cet été et en version finale à l'automne.