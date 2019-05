Minecraft Classic est jouable gratuitement directement dans votre navigateur

© Microsoft

Minecraft jouable en quelques clics

Pour cela, aucun prérequis n'est demandé si ce n'est un ordinateur et un navigateur Internet bien évidemment.est jouable à cette adresse et Microsoft a même décidé de mettre son jeu en accès libre le temps des festivités. Une initiative qui plaira sans doute aux nostalgiques des premières versions du titre cubique.Cependant, ce Minecraft accessible par le biais d'un navigateur est très loin de celui qui est disponible à l'achat aujourd'hui. Seul lerépond présent et 32 blocs sont mis à disposition du joueur. De plus, il est visiblementà l'heure où nous écrivons ces lignes. Bref, il s'agit surtout d'un bon moyen de faire passer le temps.Rappelons que la mise à jour 1.11.0 nommée Village & Pillage a été récemment déployée sur presque toutes les machines. Ce patch propose de nombreuses nouveautés dont une économie retravaillée et des villages bien plus vivants.