Minecraft 1.11.0 : la mise à jour "Village & Pillage" est désormais disponible

La mise à jour 1.11.0 est téléchargeable par tous les possesseurs desur Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch, iOS et Android. Le patcharrive donc avec un océan de nouveautés et autres améliorations de gameplay. Le changelog est consultable dans son intégralité à cette adresse et nous allons évoquer les aspects inédits notables de cette mise à jour. Cette dernière apporte encore plus de profondeur à ce monde cubique qui a conquis des millions de joueurs à travers la planète.Tout d'abord, les villages ont étédans les différents biomes. Ils sont maintenant équipés de bureaux et autres bâtiments. Les constructions auront une architecture en rapport avec le biome dans lequel ils se trouvent. Les villageois ont eu aussi eu droit à un ravalement de façade puisqu'ils sont désormais habillés de façon à pouvoir être reconnus selon leur profession et leur niveau respectif. Le joueur peutet le système commercial a été amélioré avec une toute nouvelle pratique d'échange désormais utilisable.En plus d'être bien peuplés, les villages peuvent désormais être attaqués par des hordes de pillards qui sont positionnés dans des avant-postes. Lorsque la cloche retentit,. Une fois la victoire acquise, les ennemis lâcheront des loots précieux.Ces deux nouveautés ne sont pas les seules à débarquer via cette mise à jour 1.11.0. Descomme les renards et les pandas habitent désormais au sein des biomes de Minecraft. Ces animaux seront parfois pacifiques, endormis ou bien dangereux.Dans d'autres domaines, nous notons l'arrivée de, de jungles de bambous ainsi que des nouvelles textures pour les blocs. Bref, Minecraft n'aura jamais été aussi complet !