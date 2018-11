Minecraft : Story Mode, la série dont vous êtes le héro débarque sur Netflix

Oubliez l'expression, car celle-ci perd de son sens depuis l'arrivée de Minecraft : Story Mode sur la plateforme américaine. Développée par le studio de production Telltale Games ( actuellement en fermeture ), puis lancée en 2015, cette série d'épisodes à la fois narratif et interactif vous plongera dans l'univers de Minecraft. Mais à la différence d'une série classique, l'utilisateur interagit avec l'histoire par le biais de prises de décision qui détermineront la suite de son aventure.Trois épisodes sont dores et déjà disponibles sur le catalogue de contenus du service SVOD : « L'Ordre de la Pierre » (94 minutes), « Assemblage requis » (38 minutes) et « Le dernier endroit où l'on regarde » (73 minutes), avant que les deux derniers épisodes du projet ne débarquent le 5 décembre prochain, comme nous l'apprend Jeuxvideo.com