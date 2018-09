Le studio de jeux Telltale Games ferme ses portes

Une fermeture due à une mauvaise gestion

Source : Twitter.

The Walking Dead, Game of Thrones, The Wolf Among Us, ... Tous ces titres et bien d'autres vont bientôt se retrouver orphelins.C'est au travers d'un tweet que le studio de développementa annoncé la cessation imminente de ses activités.La faillite serait due à la mauvaise gestion des projets du studio, qui s'est peut-être montré un peu trop ambitieux. En sortant des jeux de plus en plus régulièrement, les développeurs ont vite montré des difficultés à assurer un certain niveau de qualité : traductions approximatives, moteur graphique vieillissant, recettes éculées...Pour le moment, il ne reste que 25 membres d'équipe afin d'assurer la fin des engagements vis-à-vis des partenaires de Telltale Games. Les représentants du studio de jeux n'ont pas précisé si les acheteurs du pass saisonnier pourseront remboursés, le titre ne comptant au final que deux épisodes.