Minecraft débarque sur le Xbox Game Pass en avril

© Microsoft

Des cubes pour tous !

Deux nouveaux arrivants sur le service de Microsoft

Source : DualSHOCKERS

Le phénomène. Cette officialisation fait sens puisque Microsoft a exprimé sa volonté de proposer toutes ses "exclusivités" via cet abonnement mensuel. Le titre de Mojang compte à ce jour plus de 91 millions de joueurs à travers le monde et la version Xbox One est crossplay avec les éditions Switch, Windows 10, Android et iOS.En plus de cette large communauté déjà bien installée, Minecraft embarquera toutes ses mises à jour gratuites lors de sa venue sur le. Il sera ainsi possible d'explorer des environnements inédits, comme des océans grâce à l'update "Aquatic" qui a vu le jour l'année dernière. Comme le précise Microsoft sur son site, la mise à jour "Village & Pillage" viendra enrichir le contenu au printemps 2019.Le Xbox Game Pass ne s'arrête pas là puisque(qui fait son grand retour). Les autres ajouts du mois d'avril devraient être officialisés dans les jours qui viennent.