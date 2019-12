Mario Kart Tour, jeu le plus téléchargé sur iPhone cette année... devant Call Of et Fortnite

Lire aussi :

Nintendo à frappé un grand coup en proposant le 25 septembre, la déclinaison mobile de son célèbre jeu de course. En 2019, le titre malgré tout très critiqué pour son gameplay, s'est s'imposé face à de très grandes licences commeetAprès le succès en demi-teinte de Super Mario Run sorti en 2016 et qui comptabilise tout de même 200 millions de téléchargements, Nintendo a cherché à reprendre la main en se lançant cette année sur le marché bien plus lucratif du jeuavecdonc mais aussietApple n'a pas communiqué le nombre de téléchargements de ces différents titres mais, à titre de comparaison, certains analystes estiment à 100 millions de téléchargements ledurant sa seule première semaine de disponibilité.Du côté des jeux payants, c'estqui conserve la première place d'un classement marqué par l'absence de gros jeux indépendants. Ces derniers pourraient à l'avenir migrer dans l'offre d'abonnement Apple Arcade pour toucher un plus grand nombre de joueurs tout en rentrant dans leurs frais.