Mario Kart Wii continue de se vendre par dizaines de milliers d'exemplaires...

Mario Kart Wii progresse, encore et toujours

Il y a un peu plus de dix ans maintenant, Nintendo lançaitsur la console éponyme, avec l'indispensable (ou pas) « Wii Wheel ». Un jeu qui a évidemment explosé les compteurs de ventes, avec plus de 37 millions d'unités écoulées.En 2019, le titre continue encore et toujours de se vendre, puisque le compteur officiel est passé de 37,20 millions de ventes à 37,24 millions. En d'autres termes, Nintendo a écoulé 40 000 exemplaires deentre avril et septembre 2019.Rappelons au passage que l'opus le plus récent de la série, à savoirsur Nintendo Switch, s'est déjà écoulé à plus de 19,01 millions d'unités, constituant le titre le plus vendu de la machine.