Le multijoueurs de Mario Kart Tour sera disponible en décembre… pour 5,49€ par mois

Un multijoueurs payant ?

Le mode multijoueurs, promis par Nintendo depuis la sortie du jeu en septembre dernier, se laissera approcher via une bêta qui se tiendra sur Android et iOS en décembre prochain.Le tweet de Nintendo pose de nombreuses questions sur le futur mode en ligne de Mario Kart Tour . Tout d'abord, on ignore encore s'il s'agira d'une bêta ouverte ou fermée, ou même si seuls certains pays seront concernés par le tour d'essai.De plus, si le message officiel indique clairement que ce mode multijoueurs sera disponible aux abonnés du Pass Or (5,49 € par mois), on ignore si cela ne vaut que pour la bêta, ou si tous les joueurs devront au final passer à la caisse pour pouvoir affronter leurs amis en ligne.Une annonce qui ne manque pas de faire réagir en réponse à ce tweet, certains joueurs ne cachant pas leur incompréhension face à la nécessité de payer pour accéder à une fonctionnalité en bêta, et donc possiblement truffée de bugs en tout genre.