Mario Kart Tour affole les compteurs, avec 124 millions de téléchargement en un mois !

Un carton historique pour Mario Kart Tour !

Source : Sensor Tower

Disponible depuis un mois maintenant sur iOS et Android, Mario Kart Tour est un énorme succès pour Nintendo , avec plus de 124 millions de téléchargements au total.À titre de comparaison, un mois après leur sortie,affichait 22 millions de téléchargements,19 millions, et» 9,7 millions.En ce qui concerne la rentabilité,a déjà généré plus de 37 millions de dollars. Un énorme succès donc, même s'il serait intéressant de savoir combien de joueurs ont déjà désinstallé le titre mobile de Nintendo, très décrié au niveau de son gameplay, comme au niveau de son modèle économique...