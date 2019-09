Nintendo dévoile un service payant pour Mario Kart Tour

© Nintendo

Des avantages pas si dingues...

C'est donc ce jeudi 25 septembre que Mario Kart Tour a choisi pour s'élancer sur la grille de départ. Il est possible de télécharger le jeu dès à présent sur iOS et Android . Si tout le monde peut obtenir le logiciel gratuitement, Nintendo a décidé de mettre en place un service payant qui permet de débloquer quelques bonus.Intitulé Pass Or , cet abonnement coûte 5,49€ par mois. Une période d'essai de deux semaines est offerte lors de la première souscription. Bien entendu, elle n'est activable qu'une seule fois par compte. En cas de désactivation du renouvellement automatique, les avantages seront perdus.Au programme de ce Pass Or, nous retrouvons des cadeaux or comme des karts ou même des pilotes tels que Métal Mario. Des badges exclusifs peuvent également être obtenus via l'abonnement. Enfin, la catégorie 200cc est seulement disponible pour les adhérents. La liste des récompenses sera renouvelée fréquemment.