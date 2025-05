Si la firme de Mountain View a longtemps eu pour habitude de présenter ses nouveaux smartphones Pixel et ses appareils connectés Nest lors de cet événement, il semblerait que cela ne soit plus au goût du jour. D'autant plus qu'elle a organisé, la semaine dernière, une conférence spécialement dédiée à Android 16. De quoi, potentiellement laisser plus de place pour l'IA.