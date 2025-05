Selon plusieurs indiscrétions, une mise à jour importante de Gemini Ultra est en préparation. Il s'agit du modèle d'IA le plus puissant de Google à ce jour, et les améliorations qu'il va recevoir pourrait permettre à l'entreprise de lancer de nouveaux abonnements pour les professionnels et les particuliers.

Actuellement, Gemini Advanced est la seule offre payante disponible (hors API pour les développeurs tiers). Elle pourrait être rejointe par des formules Gemini Premium Plus et Premium Pro. On ne connait pas leur tarification ni les avantages concrets qu'elles vont procurer, la Google I/O semble l'endroit idoine pour en apprendre plus à ce sujet.

On devrait aussi entendre parler du Projet Astra, présenté à la dernière conférence I/O. Celui-ci doit permettre à Gemini d'accéder au contenu affiché à l'écran et filmé par la caméra du mobile pour mieux prendre en compte le contexte. Le Projet Mariner, un assistant IA capable d'analyser la structure des pages web et d'interagir avec leurs éléments pour remplir automatiquement des formulaires complexes ou extraire des informations pertinentes, devrait aussi faire parler de lui.