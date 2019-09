Le design du prochain iPad Pro confirmerait un triple objectif photo

Apple uniformise ses capteurs photo « Pro »

© Sonny Dickson

Source : The Verge

Que vous le trouviez acceptable ou parfaitement hideux, il faudra vous y faire : Apple adore et assume le design de son capteur photo. Un visuel publié par Sonny Dickson, rendu célèbre pour avoir révélé les caractéristiques de nombreux appareils par le passé, dévoile ce qui pourrait être le design final des futurs iPad Pro.Oui, Apple a également inclus ce carré en verre qui contiendra les trois objectifs photo, grand angle, téléobjectif et ultra grand angle, tout juste ajoutés aux iPhone 11 et iPhone 11 Pro . La maquette montre sur la tablette un capteur intégralement noir mais Apple ajoutera sans doute la teinte de l'appareil, parmi celles proposées.On imagine que, malgré l'esthétique discutable de cet ajout, les professionnels seront plus concernés par les possibilités offertes par l'appareil en termes de prise de vue 4K et montage vidéo. Apple devrait tenir un prochain keynote, probablement dès le mois d'octobre, pour officialiser ses nouveaux iPad Pro.