La tablette hybride Surface Duo s'illustre dans une vidéo

© Microsoft

Une tablette compacte à l'interface encore balbutiante

Source : YouTube

Un véritable poncif de la « communication » des entreprises de la tech, qui permet malgré tout d'avoir un aperçu concret de l'interface de cette tablette tournant sous Android.Si elle semble bien conçue et agréable à manipuler, la Surface Duo aperçue dans la vidéo donne à voir une interface Android pas tout à fait au point.On remarque en effet que la navigation hoquette par moments, et que les lenteurs sont monnaie courante. L'utilisateur semble néanmoins en mesure de passer d'un écran à l'autre sans difficulté, et s'amuse d'ailleurs à essayer toutes les configurations possibles.Gardons aussi à l'esprit que le produit n'est pas attendu avant la fin d'année, et que Microsoft — aussi bien que Google — travaille à adapter une interface initialement dédiée aux smartphones à une tablette dotée de deux écrans.