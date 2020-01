Surface Neo et Duo : Microsoft introduit le fonctionnement de Windows 10 et Android en double écran

Des outils de développements adaptés au double écran



Les développeurs et constructeurs ont encore plusieurs mois pour plancher sur le sujet



Source : The Verge

Microsoft a fait forte impression en octobre dernier en annonçant simultanément la Surface Neo, une tablette à deux écrans tournant sous Windows 10X, et le Surface Duo, un smartphone sous Android lui aussi à double écran.L'éditeur présente aujourd'hui sur son blog les SDK, soit l'environnement de développement, et les émulateurs associés permettant de réaliser des applications compatibles avec ces appareils au format inédit.Microsoft présente sa vision pour l'utilisation des logiciels sur ses Surface Duo et Neo, mais également sur tous les appareils conçus par des constructeurs tiers et intégrant Windows 10X. Par défaut, l'application ne s'affichera que sur l'un des deux écrans. Les développeurs auront ensuite le choix d'adapter leurs interfaces sur les deux écrans, soit en vue « page double » soit en utilisant l'intégralité de l'affichage.L'interface pourra également utiliser l'un des écrans pour afficher une liste et l'autre pour les détails relatifs à un élément. On imagine par exemple la boîte de réception d'un client mail, au hasard Outlook, sur l'écran de gauche et le corps d'un courrier sur l'écran de droite pour plus de lisibilité.Microsoft a toutefois déjà établi des guides d'utilisations et déconseille par exemple l'affichage de menus contextuels ou de listes sur les deux écrans simultanément, là encore pour une meilleure lisibilité des éléments.Ces différents modes d'affichage ne sont que des idées préliminaires et Microsoft reste à l'écoute des développeurs. L'entreprise pourra intégrer de nouvelles manières d'interagir avec les applications au fil du temps.L'éditeur de Redmond insiste également sur le « glisser-déposer » qui sera l'une des actions les plus importantes du système, pour utiliser au mieux les deux écrans et échanger des fichiers ou des éléments entre deux applications ou entre deux fenêtres du même logiciel.Le SDK du Surface Duo, tournant sous Android est disponible au téléchargement . Pour la version Windows 10X il faudra attendre le 11 février prochain, date qui coïncide avec le Microsoft 365 Developer Day, un événement dédié aux développeurs où Microsoft expliquera plus en détail sa vision concernant ses nouveaux appareils à plusieurs écrans.