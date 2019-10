Les nouvelles Surfaces de Microsoft embarqueraient le nouveau minuscule SSD de Toshiba

Microsoft fait appel à deux fournisseurs pour le stockage de ses nouvelles Surface



Des disques qui devront être changés par des techniciens professionnels



La semaine dernière Microsoft a annoncé une révision complète de sa gamme Surface . Le constructeur américain a présenté les dernières versions de ses Surface Laptop et Surface Pro, ainsi que la Surface Pro X, un nouveau modèle d'une très grande finesse fonctionnant sous un processeur ARM.Microsoft ne s'est pas montré disert sur les spécifications techniques de ces appareils et les composants choisis pour équiper ses appareils. Le site Tom's Hardware s'est penché sur la question du stockage et indique que l'entreprise a fait appel à Toshiba et son BG4, un disque SSD NVMe 2230, d'une taille de seulement 30 mm, à la fois pour la Surface Pro 7 et le Surface Laptop 3 13 pouces.Le constructeur a également fait appel à SK Hynix pour lui fournir des disques SSD équivalents que l'on retrouve dans le Surface Laptop mais cette fois dans sa nouvelle déclinaison dotée d'un écran de 15 pouces.Seule la Surface Pro X, qui ne sera pas disponible avant le mois de novembre, reste mystérieuse quant au support de stockage choisi par Microsoft. Les premières unités présentées ne sont pas encore définitives et intègrent un disque dont la référence HFB1M8MO331C0MR est encore inconnue.Là où le bas blesse, c'est que le format utilisé par Microsoft va rendre les réparations ou les changements de disque plus complexes qu'annoncés à la conférence. Les composants ne sont pas disponibles à la vente pour les particuliers et les opérations devront être réalisées par des professionnels, notamment ceux du service après-vente de Microsoft.