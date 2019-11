Démontée par iFixit, la Surface Pro X est au top niveau réparabilité

Un accès au disque SSD très malin



Lire aussi :

Adobe Fresco va se décliner sur Windows comme sur iPad



Un modèle bien plus modulaire que les précédentes versions



Source : Engadget

La Surface Pro X est la toute dernière génération de tablettes sous Windows 10 conçue par Microsoft. L'appareil est stratégique pour la marque puisqu'il abandonne les processeurs Intel pour une puce ARM et promet des performances similaires à celle d'un PC traditionnel associée à une large autonomie et une connectivité 4G.Les équipes d' iFixit ont reçu ces derniers jours leur modèle et se sont empressées, comme à leur habitude, de désosser la bête et de livrer leur verdict sur la réparabilité de cette nouvelle Surface.Le site note en premier lieu que Microsoft n'a pas cherché à complexifier l'ouverture de son appareil et utilise des vis Torx qui ne nécessiteront qu'un tournevis standard. Cela confirme les déclarations de Panos Panay, responsable hardware de Microsoft, qui expliquait avoir conçu la Surface Pro X avec la volonté de simplifier la vie des réparateurs et des utilisateurs avancés.L'accès au disque SSD est également l'un des points forts de la Surface Pro X. Un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM, inclus dans chaque smartphone, suffit à faire sortir le composant pour le remplacer en cas d'usure ou simplement pour augmenter le stockage après quelques années d'utilisation.L'écran enfin est plus facilement remplaçable. Microsoft n'a pas appliqué de colle sur la dalle. iFixit note qu'il faudra quand même forcer un peu dessus pour la retirer mais sans véritable risque d'endommager l'appareil pour un professionnel de la réparation.Le retrait de la dalle permet également d'accéder à la carte mère ou aux ports, qui peuvent aussi être remplacés. La RAM et la batterie sont plus difficiles à retirer et nécessiteront l'intervention d'un technicien de Microsoft.Au final la Surface Pro X obtient la note de 6/10, un excellent score par rapport au 1/10 écopé par la Surface Pro 6.