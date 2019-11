Sans enquête antitrust, Windows Mobile aurait dominé Android... selon Bill Gates

« Trop distrait » par les enquêtes judiciaires, Bill Gates a raté l'explosion du smartphone



Arrivée trop tard sur un marché dominé par Google, Microsoft n'a pas su reproduire le succès de Windows



Source : 9to5Google

Bill Gates le dit lui-même, avoir laissé Android rafler la quasi intégralité du marché mobile est sa « plus grande erreur » . Comment l'entreprise, qui dominait le monde avec Windows, a pu laisser le système de Google s'installer durablement sur les smartphones du monde entier ?Le fondateur de Microsoft l'explique par les enquêtes anticoncurrentielles menées par le département de la Justice américain. L'éditeur de logiciel a été sommé de s'expliquer sur ses pratiques, jugées par les instances de régulation comme un abus de position dominante.Lors de la conférence DealBook organisée par le New York Times, Bill Gates admet avoir été «» par ces différentes affaires judiciaires et a passé plus de temps à défendre Windows que de préparer l'avenir de la société : «».», ajoute-t-il.Pourtant Microsoft avait déjà un œil sur le mobile avec son système d'exploitation pour téléphone Windows Mobile. Si l'interface était très rudimentaire et peu adaptée aux téléphones, il posait les bases technologiques et définissait les usages qui sont encore aujourd'hui ceux des utilisateurs de smartphones.Le désormais philanthrope conclut en regrettant la situation actuelle et la perte de cet imposant marché que «», en estimant que sa société a perdu près de 400 milliards de dollars en ne se positionnant pas dès le départ sur le marché du mobile.L'éditeur a tout de même lancé quelques années plus tard Windows Phone et a racheté Nokia pour concevoir ses propres téléphones. En retard par rapport à Android, et dans une moindre mesure iOS, Microsoft a arrêté son activité mobile quelques mois seulement après l'arrivée de son nouveau PDG Satya Nadella.