Employés heureux, productivité en hausse, Microsoft Japon conquis par les semaines de 4 jours

© JPstock / Shutterstock

92 % de satisfaction et jusqu'à 40 % de productivité en plus

Travailler moins, mais travailler mieux

Lire aussi :

Ina Gelbert devient la nouvelle directrice d'Xbox France



Alors que la question des semaines de travail de quatre jours est posée au Royaume-Uni par le Parti Travailliste (principal parti d'opposition outre-Manche) et que cette même perspective est évoquée par le démocrate Bernie Sanders aux États-Unis, Microsoft a franchi le pas. La branche nippone du géant californien a permis à ses employés de troquer leur traditionnelle semaine de cinq jours, contre seulement quatre journées de labeur. Le bilan, lui, est très positif tant pour Microsoft que pour son personnel.Parmi les chiffres relayés par le quotidien britannique The Guardian, Microsoft a réussi à prouver que présence entendue au bureau ne rimait pas nécessairement avec productivité. En adoptant les semaines de quatre jours, la productivité au sein de Microsoft Japon a augmenté jusqu'à 40 %, tandis que 92 % des effectifs se sont déclarés satisfaits par ce nouvel emploi du temps.Microsoft a par ailleurs souligné que ses employés prenaient en moyenne des pause nettement plus courtes, que le nombre de pages imprimées (par erreur) était moindre et que le gaspillage en électricité avait lui aussi diminué. Comme le note The Guardian, d'autres entreprises s'étaient déjà livrées à des tests similaires (soit en optant pour des semaines écourtées, soit en réduisant le nombre d'heures travaillées par jour), pour des retombées similaires, profitables à l'employé... comme à l'employeur.Cette révision des journées de travail chez Microsoft Japon, ne s'est pourtant pas traduite par une baisse de la charge de travail par salarié, mais la perspective de passer moins de temps au bureau semble porter ses fruits.Du côté de la direction, la portée quasi éducative de l'initiative est saluée : «», a notamment déclaré Takuya Hirano, Président et PDG de Microsoft Japan. Et si Microsoft avait trouvé une solution viable au problème endémique de surmenage rencontré au sein de nombreuses structures au Japon ?