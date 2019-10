Ina Gelbert devient la nouvelle directrice d'Xbox France

Un calendrier déjà bien chargé !

Source : Microsoft

C'est donc Ina Gelbert qui succède à Hugues Ouvrard. Des rumeurs concernant le départ de ce dernier circulaient depuis un petit moment déjà. Le désormais ancien directeur d'Xbox France a occupé son poste pendant plus de six ans. Autant dire que sa remplaçante aura du pain sur la planche et que les dossiers chauds ne manquent pas.Dans un communiqué, Microsoft n'a pas manqué de rappeler les nombreuses tâches qui attendent Ina Gelbert dans les mois qui viennent. En plus d'assurer le développement de la marque Xbox en France, la directrice de 39 ans devra préparer le lancement du Project xCloud et de la Scarlett sur le territoire. Elle poursuivra également la politique d'ouverture de la marque au niveau de l'accessibilité pour les joueurs en situation de handicap.Présente chez Microsoft France depuis 2012, Ina Gelbert s'est diteet. La nouvelle patronne de la division fera un détour par la Paris Games Week 2019 afin de préciser la vision d'Xbox concernant l'ouverture du jeu vidéo pour tous.