La Xbox « Scarlett » aura des cœurs dédiés spécifiquement au ray tracing

Plusieurs cœurs pour gérer le ray tracing

Des graphismes époustouflants et des impacts limités sur les performances

Déjà promise à un bel avenir en termes de performances, lanom de code « Scarlett » dédieraitde son architecture à la gestion duInterrogé par GameSpot au sujet des futurs jeux de la saga Gears sur la prochaine console de Microsoft, Colin Penty, Directeur artistique chez The Coalition, a botté en touche. Non sans semer au passage une info que la firme de Redmond avait passé sous silence jusqu'à présent.».Nous savions déjà que la Xbox « Scarlett » et la future PlayStation permettraient toutes deux de >prendre en charge le ray tracing. Nous ignorions en revanche si elles le feraient(comme sur les dernières cartes RTX de NVIDIA par exemple). Il semblerait donc que ce soit cette dernière option qui ait été retenue ; chez Microsoft du moins.Une indiscrétion de la part de Colin Penty, qui renvoie directement à ce qu'annonçait Phil Spencer, le monsieur Xbox de Microsoft, en amont de la Gamescom Pour lui,. Deux éléments qu'il est difficile d'assurer dans le cas d'un jeu bénéficiant du ray tracing... Sauf dans l'hypothèse où la console profite de cœurs dédiés spécifiquement à la tâche, allégeant ainsi la charge des autres cœurs qui peuvent se concentrer sur le rendu plus « classique » des jeux.Mais de nombreuses inconnues demeurent encore. Sur PC, pour reprendre l'exemple des dernières cartes graphiques NVIDIA,sur la fréquence d'affichage. Et même dans le cas d'une carte graphique tarifée à plus de 700 €. On reste donc curieux sur les compromis que devra trouver Microsoft pour assurer graphismes dernier cri, fluidité de tout temps et prix de vente raisonnable. Faute de quoi, elle pourrait bien connaître un lancement aussi chaotique que pour la Xbox One