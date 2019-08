Project Scarlett : priorité aux chargements rapides et aux FPS pour la prochaine Xbox

Project Scarlett offrira un gain de puissance très important

La rétrocompatibilité au cœur de cette nouvelle génération

Source : Engadget

Outre le gain de puissance, le constructeur mise beaucoup sur lade sa machine avec les jeux et accessoires des précédentes générations.Sicontinue de promouvoir la Xbox One, ses équipes ont la tête tournée vers l'avenir et le développement de Project Scarlett . Cette prochaine console, prévue pour la fin de l'année 2020, reste encore mystérieuse mais, président de la division Xbox, a acceptéCôté technique, on sait déjà que la console sera. Phil Spencer enfonce le clou et prometainsi qu'une fréquence d'images la plus élevée possible, avec dans le viseur lesdéveloppés pour la machine.Microsoft ne veut cependant pas que lasoit résumée à une simple fiche technique et Phil Spencer a lourdement insisté sur laofferte par la nouvelle console.», a t-il déclaré.Il explique en outre que, notamment les manettes issues des précédentes générations,, évitant ainsi de renouveler l'intégralité de son équipement.Les, qui sont sensibles à ce type d'argument, devraient apprécier cette note d'intention et permettre àd'effectuer