La gestion comptable des ventes est toujours un casse-tête pour les petites entreprises. Et lorsque l'on fait les comptes, que l'on soit gérant de café, de food truck ou de pop-up store, ce temps perdu et les petites erreurs qui s'accumulent finissent trop souvent par causer un manque à gagner réel à la fin de l'année.

En effet, selon les derniers chiffres disponibles, les PME perdent en moyenne 142 jours par an juste pour gérer les encaissements, le suivi des ventes, et plus largement la gestion de la paperasse administrative. Alors même que cette gestion s'ajoute souvent à d'autres tâches en lien avec le coeur de l'activité de l'entreprise.

Tout cela aboutit en France à un véritable abysse en termes d'argent perdu. Si l'on agrège les pertes de productivité des PME et des micro-entreprises, c'est pas moins de 44 milliards d'euros par an qui se perdent dans ce méandre kafkaïen. C'est pourquoi la Fintech myPOS propose une solution technique tout-en-un baptisée myPOS Order.

Une caisse-enregistreuse compacte, à écran tactile, qui intègre un terminal de paiement ce qui soulage les entrepreneurs de l'essentiel des tâches rébarbatives liées à leur gestion. Tout cela pour un tarif extrêmement compétitif.