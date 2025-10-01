Les commerçants perdent chaque année des sommes incroyablement élevées à cause d'une mauvaise gestion de leurs ventes. La Fintech myPOS propose justement une solution complète qui s'occupe de cette partie de façon bien plus économique et efficace.
La gestion comptable des ventes est toujours un casse-tête pour les petites entreprises. Et lorsque l'on fait les comptes, que l'on soit gérant de café, de food truck ou de pop-up store, ce temps perdu et les petites erreurs qui s'accumulent finissent trop souvent par causer un manque à gagner réel à la fin de l'année.
En effet, selon les derniers chiffres disponibles, les PME perdent en moyenne 142 jours par an juste pour gérer les encaissements, le suivi des ventes, et plus largement la gestion de la paperasse administrative. Alors même que cette gestion s'ajoute souvent à d'autres tâches en lien avec le coeur de l'activité de l'entreprise.
Tout cela aboutit en France à un véritable abysse en termes d'argent perdu. Si l'on agrège les pertes de productivité des PME et des micro-entreprises, c'est pas moins de 44 milliards d'euros par an qui se perdent dans ce méandre kafkaïen. C'est pourquoi la Fintech myPOS propose une solution technique tout-en-un baptisée myPOS Order.
Une caisse-enregistreuse compacte, à écran tactile, qui intègre un terminal de paiement ce qui soulage les entrepreneurs de l'essentiel des tâches rébarbatives liées à leur gestion. Tout cela pour un tarif extrêmement compétitif.
myPOS Order, la caisse enregistreuse embarquée sur TPE pour faciliter la vie des commerçants
Le problème de beaucoup d'entrepreneurs vient en effet souvent de la multiplicité de solutions souvent incompatibles entre elles. Il faut toujours jongler entre plusieurs sources de données, avec à la clé beaucoup de tâches manuelles supplémentaires.
myPOS Order intègre à la fois la caisse enregistreuse et le terminal de paiement. Tout se passe avec un seul et unique terminal compact qui prend en charge les paiements par carte, sans contact et mobiles, et imprime les reçus sur place. Aucune compétence ou configuration complexe n'est requise.
Un petit plus que l'on doit à la présence d'une connectivité 4G permanente, indépendante de votre réseau Wifi. Et d'une batterie longue durée. Même dans les lieux où la connexion sans fil passe traditionnellement mal, le système fonctionne 24h/24 sans interruption.
Lorsqu'un paiement est effectué, myPOS crédite immédiatement votre compte. Ce qui vous offre une visibilité en temps réel sur votre chiffre d'affaire à tout moment.
Une application réellement bien conçue
Autre énorme avantage de myPOS Order : sa simplicité et sa praticité. Celui-ci calcule pour vous le total du montant à payer en appliquant le taux de TVA adapté à votre activité. Aucune tenue manuelle de registre n'est nécessaire, ce qui apporte une vraie tranquillité d'esprit.
Sa simplicité d'utilisation limite au minimum la formation de votre personnel. Le programme enregistre toutes les ventes numériquement et fait tout pour vous aider à suivre votre inventaire, les produits qui se vendent le mieux. De quoi vous aider à ajuster votre offre au plus près de la demande de vos clients, et donc d'optimiser votre chiffre d'affaires.
Tout est présenté sous la forme de tableaux de bords thématiques qui se mettent à jour en temps réel, avec des résumés quotidiens de clôture. Le logiciel intègre même les données clients pour gérer plus facilement votre activité, et vous autorise plus facilement de proposer des offres limitées et autres changements de menus qui dynamiseront vos ventes.
Au-delà, le système est fiable. Comme en atteste sa certification NF525 portant sur l'exactitude des données telles que le taux de TVA et la sécurité des données. Fini les gouttes de sueur lors d'éventuels contrôles fiscaux. Tout est en ordre, en permanence.
À qui s'adresse vraiment myPOS Order ?
myPOS Order s'adresse à tous types ou tailles d'entreprises. Mais grâce à son coût particulièrement compétitif et l'exhaustivité de son offre de gestion, il convient aussi aux entreprises qui ont traditionnellement du mal à se doter d'un système de ce standing.
Les cafés, les food trucks, organisateurs d'événements et de salons, salons de coiffure ou encore stands provisoires peuvent tous bénéficier de cette solution. Qui convient même aux micro-entreprises et autres belles aventures en cours de démarrage.
Outre cette gestion claire, efficace et sans erreurs, myPOS Order a aussi des avantages significatifs pour vos clients. En libérant le temps que vous passez sur des tâches périphériques à votre activité, il réduit considérablement les files d'attente. Et vous permet de gérer bien mieux les heures de pointe, tant du point de vue de leur satisfaction que de celui de votre chiffre d'affaires.
Grâce à myPOS Order, c'est aussi l'image de votre entreprise qui prend du galon. Vous démontrez à votre clientèle votre professionnalisme et votre capacité à gérer des flux importants sans laisser échapper d'autre goutte de sueur que celles en lien avec le coeur de métier que vous exercez tous les jours.
Des données toujours exactes, et sécurisées
Toutes les solutions du marché ne permettent pas, à elles seules, de vous garantir une conformité continue avec les exigences des autorités fiscales. La certification NF 525 est réellement un argument de vente majeur de myPOS Order. Puisque, en matière d'exactitude des taux de TVA, de sorties et de rentrées d'argent, le label garantit que vous n'aurez jamais à vous soucier d'une erreur potentiellement coûteuse en cas de contrôle.
Le système correspond en effet à toutes les exigences anti-fraude. Et ne s'arrête pas là, puisqu'il vous met en conformité avec toutes les exigences sécuritaires annexes auxquelles doivent se soumettre toutes les entreprises qui gèrent une base de donnée clients contenant des noms et des données sensibles comme leurs données de paiement. En utilisant myPOS Order, toutes les données que vous entrez sont chiffrées avec les algorithmes de cryptage les plus puissants du marché.
Vous garderez un historique des transaction en conformité avec la loi. Un archivage qui bénéficie lui-aussi des meilleurs standards sécuritaires. Surtout, il ne vous sera plus nécessaire de détruire des documents manuellement au bout d'un certain temps. Un autre atout pour votre productivité.
Soulagez votre gestion administrative avec myPOS Order
Se doter de myPOS Order se fait en trois étapes. Il faut d'abord vous rendre sur ce lien pour une première prise de contact avec les équipes de myPOS qui vous rappelleront rapidement. Une fois que vous avez porté les besoins et contraintes de votre activité à la connaissance de myPOS, les équipes du service vous proposeront une offre taillée sur mesure.
Il vous faudra alors tout simplement créer un compte myPOS ce qui ne demande que quelques instants. Une fois votre terminal reçu, il suffira simplement de télécharger dessus l'application du service depuis son "AppMarket". Application qui vous permettra d'activer en quelques minutes le système, que vous pourrez commencer à utiliser dans la foulée.